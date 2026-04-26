Gazimağusa Belediyesi, Sakarya kavşağı ile Zorbalar Sokak dönüşü arasındaki güzergâhın yarından itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, söz konusu yol, İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) 2. Etap Düzenleme Projesi kapsamında yürütülen altyapı ve kaldırım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılacak.

Sürücülerin, çalışmalar süresince alternatif güzergâhları kullanması, trafik levha, işaret ve yönlendirmelerine dikkatle uyması istendi.