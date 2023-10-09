Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor Sude Toydemir ve eczacılar Özlem Toydemir ve Ediz Toydemir teminat talebiyle bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftci mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların, “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Çiftci, 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında Serdarlı Eczanesinin sahibi Özlem Toydemir ve Dörtyol Eczanesinin sahibi Ediz Toydemir’in, dolandırmak kastı ile kızları olan doktor Sude Toydemir’in yazdığı reçeteleri sahteleyerek, müşterilere ilaç verilmiş gibi işlem yaparak, hazırladıkları sahte reçeteleri Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini kaydetti. Polis, zanlıların 2 Ekim 2023 tarihinde tutuklandıklarını ve iki kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlılarla ilgili yapılan soruşturmada birçok reçete sahtelediklerinin tespit edildiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.