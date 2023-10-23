Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamına tutuklanan Gaziköy’de faaliyet gösteren Turan Ceyda Eczanesinin sahibi Turan Ceyda, Lefkoşa’da bulunan Sezer Eczanesinin sahibi Duygu Özturna, ilaç pazarlama firması hissedarı olan ve Özturna’nın iş ortağı Meryem Irız dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Mehmet Mannaş, zanlıların 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 19 Ekim 2023 tarihinde tutuklandıklarını söyledi. Polis, Sezer Eczanesi’nin 2023 yılı ocak-ağustos tarihleri arasında Sosyal Sigortalara 2 bin 273 reçete gönderdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, Turan Ceyda Eczanesi’nden de aynı dönemlerde bin 848 reçetenin kuruma gönderildiğini açıkladı. Polis, Turan Ceyda Eczanesi’nin ağustos ayında sosyal sigortalara, 229, Sezer Eczanesi’nin de 236 reçete gönderdiğini söyledi. Polis, iki eczane ile ilgili 71 ifade alındığını, Sezer Eczanesinin 54, Turan Ceyda Eczanesinin ise 12 adet sahte reçete işlemi yaptığını belirlediklerini söyledi. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.