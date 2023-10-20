Sahte reçete soruşturması kapsamına tutuklanan Gaziköy’de faaliyet gösteren Turan Ceyda Eczanesinin sahibi Turan Ceyda, Lefkoşa’da bulunan Sezer Eczanesinin sahibi Duygu Özturna, ilaç pazarlama firması hissedarı olan ve Özturna’nın iş ortağı Meryem Irız bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Mehmet Mannaş, zanlıların 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 19 Ekim 2023 tarihinde tutuklandıklarını söyledi. Polis,

Polis, Sezer Eczanesi’nin 2023 yılı ocak-ağustos tarihleri arasında Sosyal Sigortalara 2 bin 273 reçete gönderdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, Turan Ceyda Eczanesi’nden de aynı dönemlerde bin 848 reçetenin kuruma gönderildiğini açıkladı.

Polis, Turan Ceyda Eczanesi’nin ağustos ayında sosyal sigortalara beyan ettiği 229 reçetenin 10’unun sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Sezer Eczanesi’nin de ağustos ayında sosyal sigortalara sunduğu 236 reçetenin 23’ünün sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, sahte reçetelerle ilgili izahat istendiğinde zanlıların avukatları olmadan konuşmak istemediklerini söylediklerini açıkladı.

Polis, zanlı Meryem Irız ile Dyugu Özturna’nın İskele’de faaliyet gösteren ilaç pazarlama şirketinin hissedarları olduğunu belirtti.

Polis, Sezer Eczanesinde yapılan aramada 3 adet Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderilmek üzere hazırlanmış reçete, 2 adet bilgisayar, cep telefonu ve 226 adet yeşil reçete bulunduğunu söyledi. Polis, Gaziköy’de faaliyet gösteren Turan Ceyda Eczanesinde ise bir adet bilgisayar, 3 ajanda, bir adet cep telefonu, biri Sezzer Eczanesine ait 12 kaşe bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, iki eczanenin toplam 4 bin 121 adet reçete gönderdiğini, bunlardan sadece 47 tanesinin incelendiğini söyledi. Polis, incelenecek birçok evrak, alınacak birçok ifade, incelenecek birçok elektronik eşya olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.