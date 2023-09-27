Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete vurgunuyla ilgili tutuklanan eczacı Sercan Avcı ile suç ortakları Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Söz konusu mesele ile ilgili olarak yürütülen duruşmaları Başsavcılık adına Savcı Hasan Boşnak yürütmek üzere görevlendirildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis, 4 zanlının sahte reçete olayıyla ilgili tutuklandıklarını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, ilk etapta 20 adet sahte reçete hazırladığı tespit edilerek, tutuklanan Sercan Avcı’nın eczanesinde işleme sokulmuş 16 adet daha sahte reçete ele geçirildiğini söyledi. Polis, reçetelerin meseleyle ilgili tutuklu bulunan doktor Niyazi Perk tarafından yazıldığını açıkladı. Polis, toplam 36 adet sahte reçetenin Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı tarafından sanki ilaçlar teslim alınmış gibi imzalandığını belirtti. Polis, 3 zanlının da reçeteleri imzaladığını kabul ettiğini dile getirdi.

Polis, zanlıya ait eczanede yapılan aramada 278 adet küpürü kesilmiş ilaç, 10 adet boş göz damlaması kutusu, 70 adet küpürü kesik boş ilaç kutusu bulduklarını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu Ocak-Ağustos ayları arasında 5 bin 205 adet reçete yazarak, Sosyal Sigortalara gönderdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, gönderilen reçetelerin Ağustos ayına kadar daire tarafından ödendiğini söyledi. Polis memuru, Avcı’nın hastalara ve yaşlılara iyilik olsun diye söz konusu sahte reçeteleri yazdığını öne sürdüğünü açıkladı. Soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, sahte reçetelere yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından teslim alındığının araştırılacağını dile getirdi. Alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek reçeteler ve elektronik eşyalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.