Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde bulunan ilaçlarla ilgili tutuklanan Hazal Reis Eczanesinin sahibi Hazal Reis bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çifti, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Ekim 2023 tarihinde Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş 15 çöp torbası ilaç ele geçirildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu ilaçlarla ilgili zanlının tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Zanlının Sosyal Sigortalara Dairesi ile anlaşmasının olduğunu ifade etti.

Müfettiş Muavini Cemali Çifti, zanlının ifade verdiğini, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, ilaçların kendisine ait olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, ilaçların içerisinde zanlıyla ait banka kartı slipi, Hazal Reis Eczanesine ait 2 poşet ele geçirildiğini söyledi.

Çiftçi, zanlının sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerin asıllarının istendiğini, inceleme yapılacağını belirtti. Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.