Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete soruşturması kapsamında bugün tutuklanan zanlılar Kezban Doygunel, Fikri Irız ve eczacı kalfası Zehra Parlak bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, Kezban Doygunel Eczanesi’nin sahibi Kezban Doygunel, Fikri Irız ve eczacı kalfası Zehra Parlak’ın mesele kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde teminatla serbest bırakılan doktorlar Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve önceki akşam İskele’de tutuklanan İlkay İstillozlu ile birlikte sahte reçeteler düzenleyerek, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve İlkay İstillozlu’nun şahısların bilgisi olmadan, onlar adına reçete yazıp, Gönyeli’de ve Geçitkale’deki Özbirtan ve Dougunel eczanelerine gönderdiklerini açıkladı. Polis, Kezban Doygunel, Fikri Irız’ın evinde arama yapıldığını, çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğunu belirtti.

Polis, Ocak-Ağustos ayları arasında Kezban Eczanesi’nin sosyal sigortalara gönderdiği 3 bin 275 reçeteden bin 416 tanesini Muhammed Alshanableh, bin 310 tanesini Fikri Koray ve 500 tanesini ise İlkay İstillozlu’nun yazdığını açıkladı.

Polis, 108 adet reçetenin incelendiğini, 54 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini ifade etti. Polis, 54 sahte reçetenin 15 tanesinin Gönyeli, 39 tanesinin ise Geçikale’deki eczanede tedavüle sürüldüğünü açıkladı. Polis, ayrıca 13 adet müşteri kısmı boş alan reçete ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis, zanlılardan el yazı ve imza örneği alındığını, inceleme yapılacağını dile getirdi.

Eczacı kalfası Zehra Parlak’ın ise düzenlene bazı reçetelerde telefon numarasının bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının telefon numarasına kayıtlı 2 reçetenin sahte çıktığını açıkladı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, Geçitkale’de bulunan ilaç pazarlama şirketinin Direktörünün Kezban Doygunel, sekreterinin ise Fikri Irız olduğunu, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, Kezban Doygunel ile Fikri Irız’ın 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, kalfa Parlak hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sahtelenen 2 reçeteyle ilgili

“ne dedilerse onu yaptım” dediğini aktararak, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Kezban Doygunel ile Fikri Irız’ın 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç, Parlak’ın ise 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.