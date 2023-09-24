Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete düzenlenmesi konusunda polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı toplam 13 kişiye çıkarken, dün akşam tutuklanan 7 zanlıdan 5 kişi bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan doktor Fikri Koray, eczacı Sercan Avcı, polis memuru Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı. Mahkemede şahadet veren polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Manaş, daha önceden temin edilen reçetelerin incelendiğini ve zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Polis, 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 23 Eylül 2023 tarihinde Doktor Fikri Koray’ın meseleyle ilgili tutuklu bulunan Tufan Eczanesi sahibi İsmet Tufan’ın isteği üzerine muayene etmediği bir şahsın reçetesine fazladan iki ilaç yazdığını belirlediklerini söyledi. Polis, önceden teslim alınan reçetelerle ilgili yapılan incelemede Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Sercan Avcı Eczanesinin sahibi Sercan Avcı’nın 20 adet reçete sahtelediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, reçeteleri hazırlayan ve ilaç yazan doktorun ise meseleyle ilgili tutuklu bulunan Niyazi Perk olduğunu açıkladı. Polis çavuşu, yapılan soruşturmada Avcı’nın düzenlediği 20 adet reçetenin üzerinde Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı’nın adının yer aldığını söyledi. Polis, Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı’nın reçetelere isimlerini yazıp, imza attıklarını belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, sahte reçetelere yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından teslim alındığının araştırılacağını dile getirdi. Alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek reçeteler ve elektronik eşyalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.