Sahte pasaportla Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen bir erkek ile bir kadın tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen bir erkek ile bir kadının, başka bir erkek ve bir kadın adına düzenlenmiş pasaportları görevli memura vererek, belgede adı geçen şahısların kimliğine bürünüp kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi. Bahse konu kişiler tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.