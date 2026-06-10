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Ülkemizden sahte pasaport ile çıkış yaparak Türkiye’ye giden orada durumun anlaşılması üzerine İNAD (Kabul Edilemez Yolcu) ilan edilerek geri gönderilen ve“Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan İranlı zanlı Parastoo Ahmadı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis olayla ilgili bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Yener olayla ilgili bulguları aktardı.

Sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştı

Polis, zanlı Parastoo Ahmadı’nin 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:35’de Kwestan Abdalla Has Hassan adına düzenlenmiş sahte İrak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaparken TC. Polisi tarafından tespit edilerek İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini mahkemeye aktardı.

KKTC’ye giriş ve çıkış yaptığı tespit edildi

Polis zanlının yapılan muhaceret kontrolunda söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş ve 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirterek bu bağlamda sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

İran pasaportuyla giriş kaydı bulunamadı

Polis zanlının başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini, İran pasaportunun ülkesinde olduğunu söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının İran pasaportuyla ülkeye hiç giriş yapmadığının belirlendiğini açıkladı.

Telefonu incelenecek

Polis, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, sahte pasaportu nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 8 gün tutukluluk emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.