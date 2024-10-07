(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sahte para tedavüle sürme suçundan tutuklanan Nasibe Memedova ile Jamal Jokayev bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Nasibe Memedova’nın 2 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda alışveriş yapıp, ödeme olarak sahte 2 bin dolar verdiğini söyledi. Polis, 3 Ekim tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 bin doları Jamal Jokayev’den aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Jokayev’in de tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlı Memedova’nın önceden veznedar olarak çalışmakta olduğu Hamitköy’de faaliyet gösteren döviz bürosuna döviz bozdurmak için gelen 3 ayrı şahıstan 20 bin 200 TL, 750 Euro ve bin 200 Dolar parayı alıp, iş yerinde para olmadığını gerekçe göstererek daha sonra ödeme yapacağını söyleyip konu paraları sahtekarlıkla temin ettiğine dair 3 ayrı şikayet aldıklarını söyledi. Polis, zanlı hakkında sahtekarlıkla para temini suçundan da soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, 3 günlük sürede her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis, emare alınan sahte paraların ve zanlıların cep telefonlarının uzman incelemesine gönderildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların piyasaya sahte para sürüp sürmediklerinin araştırılacağını söyledi. Temin edilmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 günde 5 kişiden ifade alındığını da belirtti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.