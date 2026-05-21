Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “sahte resmi evrakı tedavüle sürme” suçundan yargılanan Pakistan uyruklu Muhammed Umair, Salman Khan, Entesham Ahmad, Usama Usama ve Muhammad Zeeshan hakkındaki dava karara bağlandı.

Mahkeme suçlu buldu

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin kararını Barkın okudu. Barkın, sanıkları kendi ikrarları ile mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

“Ciddi, yaygın ve artan suç”

Yargıç Barkın, sanıkların mahkûm olduğu “sahte resmi evrakı tedavüle sürme” suçunun 11 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi, yaygın ve artan suçlardan biri olduğunu belirtti.

Bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden Barkın, suçun devlet otoritesine karşı işlendiğini ve halkı huzursuz eden bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti.

Sahte belgeyi Ercan’da ibraz ettiler

Yargıç, sanıkların başka kişiler tarafından hazırlanarak kendilerine WhatsApp üzerinden gönderilen Çalışma Bakanlığı’na ait sahte ön izin belgelerini Ercan Havalimanı’nda görevli memurlara ibraz ederek tedavüle sürdüklerini söyledi.

Genç ve sabıkasız olmaları lehlerine değerlendirildi

Sanıkların genç ve sabıkasız olduklarını belirten Barkın, ülkelerindeki ekonomik zorluklar nedeniyle daha iyi yaşam koşulları için KKTC’ye geldiklerinin dikkate alındığını ifade etti.

5 sanığa birer yıl hapis

Mahkeme, tüm olgular ışığında Muhammed Umair, Salman Khan, Entesham Ahmad, Usama Usama ve Muhammad Zeeshan’ı birer yıl hapis cezasına mahkûm etti.