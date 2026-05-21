Kamalı Haber

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Christopher Ewakhıd Emuekpere, Dorah Amankwah Okyeere, Happiness Special Enoghayın ve Joy Godwın mahkemeye çıkarıldı.

Göç İdaresi denetim yaptı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Berkay Sürmelioğlu, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.45 sıralarında Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi ekipleri tarafından muhaceret kontrolü yapıldığını anlattı.

Polis, yapılan kontrollerde Christopher Ewakhıd Emuekpere’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gün, Dorah Amankwah Okyeere’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gün, Happiness Special Enoghayın’in 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren 350 gün ve Joy Godwın’in ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 903 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

İhraç işlemleri başlatılacak

Polis memuru, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edileceğini ve zanlılar adına ihraç yazısı hazırlanması gerektiğini söyleyerek mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme 1 gün tutukluluk verdi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.