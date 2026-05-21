Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Soner Aykut yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Satıştan aldığı parayı teslim etmedi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Polis, 8 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalışan zanlının, makbuz karşılığında müşteriden aldığı 2 bin dolar parayı müstahdemi olduğu şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Suçunu kabul eden ifade verdi

Polis, olayla ilgili şikâyetin 12 Mayıs 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini ve iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 9 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde 5 ifade temin edildiğini açıkladı.

İşten çıkarıldı, izni iptal edildi

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının işten çıkarıldığını ve çalışma izninin iptal edildiğini ifade ederek tutuklu yargı talebinde bulundu.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu söyledi.

Cezaevine gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.