(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen 'İlaç Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket' suçundan tutuklanan İran uyruklu zanlı Ramın Esmaeilzade yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Direnç Has mahkemede olguları aktardı.

Demirhan Karakolunda görevli polis memuru, 03.01.2026 tarihinde saat 08. 30’da Ercan Havalimanı'na yolcu olarak gelen İran uyruklu zanlının KKTC'ye girişte beraberinde getirdiği valizi içerisinde şüphe üzerine İskele Cürümleri Önleme Şube'sinde görevli bir polis ekibince yapılan aramada İlaç Eczacılık Yasasına Aykırı olarak İran’dan KKTC’ye ithal etmiş olduğu Lypo Gold marka ilaç kutusu içerisinde toplam 59 adet beyaz renk kapsül formunda , Spidacton marka toplam 100 adet ve Lipitex marka toplam 100 adet hap tespit edilerek emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis,aynı gün zanlının İskele adresindeki ikametgahında yapılan arama neticesinde ise söz konusu ikametğahın yatak odası içerisinde Spidacton marka 47 adet hap daha bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde ilaçları İran'dan temin ettiğini uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kullandığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ilaçların analize gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.