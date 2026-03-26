(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Yasin Ergün, Serdar Babamyradov, Güljahan Jorayeva, Mayya Bekmuradova ve Benal Çağlıyan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Gülhumar Bahtyyarova’nın suçla bağı olmadığı anlaşıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemeye olguları aktardı.

Yılmaz Sevdalı, 13.03.2026 tarihinde Yasin Ergün’ün kendisine ait olan Ortaköy’deki ikametgahı, Benal Çağlıyan ve Mayya Bekmuradova aracılığı ve Güljahan Jorayeva’nın bilgisi dahilinde Serdar Babamyradov ve Mayya Bekmuradova’nın oturma izni alabilmek amacıyla kiracısı olmadığı halde kira sözleşmesi yaparak sahte belge düzenlemelerinin ardından, Serdat Babamyradov’un konu kira sözleşmesini Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine verip pullatarak sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, olayın 19.03.2026 tarihinde Serdar Babamyradov'un Girne Polis Müdürlüğüne bağlı muhaceret şube amirliğine oturum iznine başvurma sebebi ile gitmesi ile ve bahse konu sahtelenmiş kira sözleşmesini ve sözleşme ile birlikte almış olduğu ikametgah belgesini görevli polise verdikten sonra orda bulunan polisin yapmış olduğu sözlü araştırmasında kendisine Girne’de ikamet ettiğini, kalmakta olduğu ikametgahın kira sözleşmesi olmadığını ve oturum izni almak için Lefkoşa'da bir kira sözleşmesi hazırladığını beyan etmesi üzerine ortaya çıktığını söyledi. Polis, Serdar Babamyradov ve Yasin Ergün’ün kira sözleşmesi üzerinde isimleri ve imzaları bulundukları, Güljahan Jorayeva, Mayya Bekmuradova ve Benal Çağlıyan’ın bahse konu kira sözleşmesinin hazırlanmasına aracı oldukları için tutuklandıklarını belirtti. Polis, aynı gün tedavüle sürülen kira sözleşmesi ve Babamyradov’un Ortaköy muhtarlığından almış olduğu ikametgâh belgesi emare olarak alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Güljahan Jorayeva ve Mayya Bekmuradova’nın 100 bin TL nakit yatırmasına ve haftada bir gün ıspatı vücut yapmalarına emir verdi. Gazi, Yasin Ergün, Serdar Babamyradov ve Benal Çağlıyan’ın 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için birer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, tüm zanlıların yurt dışına çıkışını da yasakladı.