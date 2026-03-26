Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin yönetim anlayışını eleştirerek, son dönemde alınan kararların plansız ve öngörüsüz olduğunu söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in konuğu olan İncirli, “Bu enkazı kaldıracak siyasi iradeye sahibiz” ifadelerini kullandı.

Gündemde bulunan Ceza ve Bilişim Suçları Yasa Tasarıları’nda yapılmak istenen değişikliklere de değinen İncirli, “Düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir düzen kurulamaz. CTP bu sürece karşı güçlü bir şekilde muhalefet etmeyi sürdürecek” dedi.

- “Aldıkları kararlarla memleketi gerçekten felakete sürüklediler”

Programda hükümetin son dönemde aldığı kararlar ve izlediği politikaları eleştiren İncirli, yönetimin plansız ve öngörüsüz hareket ettiği görüşünü dile getirerek, “Aldıkları kararlarla memleketi gerçekten felakete sürüklediler” dedi.

Hükümetin yaşanan sorunların nedenini Orta Doğu’daki savaşa bağladığını ve bunu bir gerekçe olarak kullandığını söyleyen İncirli, asıl sorunun kötü yönetim olduğunu ifade ederek, “Savaşı bahane ederek kötü yönetimi gizlemeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Yeni akaryakıt zamları, artan borçlanma ve yanlış ekonomik politikalara işaret eden İncirli, “Savaştan önce de ekonomi çok kötü yönetiliyordu” dedi.

Hayat pahalılığına karşı yapısal önlem üretilmediğini savunan İncirli, “Gelirleri nasıl artıracağız, giderleri nasıl azaltacağız diye bir çalışma yapmadılar. Oturuyorlar 3-5 kişi bir masanın başına ve kendi kafalarına göre karar alıyorlar” ifadelerini kullandı.

-“Planlı ve veriye dayalı bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız”

Ülkede ciddi bir istikrarsızlık ve öngörülemezlik ortamı bulunduğunu görüşünü dile getiren İncirli, “İnsanlar önünü göremiyor, iş dünyası yatırım yapamıyor” diyerek, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

- “Planlı ve veriye dayalı bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız”

CTP olarak önceliklerinin istikrarı sağlamak olduğunu vurgulayan İncirli, “İstikrarı sağlamak lazım, dengeyi sağlamak lazım, güven vermek lazım. Biz planlı ve veriye dayalı bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız” dedi.

Hazırlık sürecine önem verdiklerini ve ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren İncirli, “İnsanlar bize kara kaşımıza kara gözümüze oy versin istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Halkın bilinçli tercih yapabilmesi için şeffaflık vurgusu yapan İncirli, “Neyi nasıl yapacağımızı bütün açıklığıyla paylaşacağız” dedi.

İncirli, ortaya koyacakları programla hem güven ortamını yeniden tesis etmeyi hem de ülkeyi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

- “Kamunun daha verimli çalışması öncelikli meselemiz olacak”

Ekonomik toparlanma için yapısal adımların gerekli olduğunu belirten İncirli, yalnızca vergi politikalarıyla değil, farklı sektörlerin güçlendirilmesiyle gelirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Turizm ve yükseköğretim başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılacak düzenlemelere işaret eden İncirli, kamu verimliliğinin artırılmasının da önemine dikkat çekti.

“Kamunun daha verimli çalışması öncelikli meselemiz olacak” diyen İncirli, kamu verimliliği arttıkça hizmetlerin de daha etkili hale geleceğini belirtti.

Mevcut durumda kamuda verimlilikten söz etmenin mümkün olmadığını ifade eden İncirli, CTP iktidarında kamu kurumlarının yeniden titizlikle organize edileceğini kaydetti.

- “Doğru planlama ve güçlü siyasi irade ile bu süreci yöneteceğiz”

Ülkenin içinde bulunduğu durumu “enkaz” olarak nitelendiren İncirli, devralınacak tablonun ağır ancak aşılabilir olduğunu belirtti.

Doğru planlama ve güçlü siyasi iradeyle sürecin yönetilebileceğini ifade eden İncirli, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerini söyledi.

“Bu enkazı kaldırabilecek siyasi iradeye sahibiz” diyen İncirli, çözüm üretme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

- “Toplumun yapısına aykırı düzenlemeler kabul edilemez”

Ceza ve Bilişim Suçları Yasa Tasarıları’nda yapılmak istenen değişikliklere de değinen İncirli, düzenlemelerin toplumun yapısına ve demokratik değerlere uygun olmadığını vurguladı.

“Bu ceza yasası değişikliği bu topluma uymaz” diyen İncirli, halkın iradesi ve toplumsal değerler dikkate alınmadan yapılan düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İfade özgürlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğuna işaret eden İncirli, “İnsanlar fikrini söylemek ister, kendini ifade etmek ister. Siz bunu ortadan kaldıracak bir düzen kuramazsınız. Düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir düzen kurulamaz” dedi.

İncirli, CTP’nin bu sürece Meclis’te güçlü şekilde muhalefet etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.