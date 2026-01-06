(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Myratjan Yarmyradov, Mekân Polatov, Geldimyrat Hojamberdiyev, Gulruhya Seyitkulyyeva, Nasiba Bebidova, Haydar Haydarov, Enejan Shatova ve Govher Mahmudova mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, muhasebeci olan eşi Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano’nun, Kezban Özdemir adına kayıtlı olan ve içerisinde kiracısı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahıslara, KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlediklerini kaydetti. Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü kaydetti. Polis, zanlıların bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasının sağlandığını belirterek sahtekarlıkla kayıt ve 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edildiği açıkladı. Polis yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar Myratjan Yarmyradov, Mekân Polatov, Geldimyrat Hojamberdiyev, Gulruhya Seyitkulyyeva, Nasiba Bebidova, Haydar Haydarov, Enejan Shatova ve Govher Mahmudova’nın da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada zanlı Myratjan Yarmyradov'un yardımı ile zanlı Gulruhya Seyitkulyyeva adına, zanlı Mekan Polatov yardımı ile Şirin Polatov adına 8.000TL karşılığında, zanlı Geldimyrat Hojamberdiyev'in yardımı ile Marhaba Akmuradova adına 15.000TL karşılığında Mekan Nurberdiyev'nın yardımı ile zanlı Nasiba Bebidova adına zanlı Govher Mahmudova'nın yardımı ile zanlı Haydar Haydarov adına 18.000TL karşılığında, zanlı Enejan Sahatova'nın yardımı ile Narkuly Rozykulyyev adına 10.000 TL karşılığında, Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir, Kezban Özdemir ve Aycan Yenigür Avano tarafından KKTC'de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlendiği tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların kira sözleşmeleri Lefkoşa Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra, sözleşmeleri ile sahte ikametgah belgeleri Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürülmesi sağlanıp başvuru yapan zanlılar için oturma izin işlemlerinin sahte kira sözleşmeleri ile işleme alındığının tespit edildiğini ve zanlıların tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve etki etme olasılıkları bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. Ayrıca zanlı Gulruhya Seyitkulyyeva yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'de ikamet izinsiz olduğu öğrenildiğini ve bu hususunda teminata aşamasında dikkate alınmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar Myratjan Yarmyradov, Mekân Polatov, Geldimyrat Hojamberdiyev, Nasiba Bebidova, Haydar Haydarov, Enejan Shatova ve Govher Mahmudova’un davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, her zanlının ayrı ayrı 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç Gazi ayrıca zanlı Gulruhya Seyitkulyyeva’nın ise davasında hazır olması maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.