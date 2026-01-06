(Kamalı Haber) - Ercan Havaalanında meydana gelen Röntgencilik ve Cinsel Taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklana zanlı Abdulkadir Çerçikaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş olayla ilgili bulguları aktardı. Kiriş huzurda bulunan zanlı Abdulkadir 5 Ocak 2026 tarihinde saat 12:10 raddelerinde Ercan Havalimanı’nın da İstanbul Handling'de yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalıştığını ve yine Ercan Hava Limanında çalışan F.K isimli kadının kadınlar tuvaletine girmesini bekledikten sonra arkasından girerek yan kabinden tuvalet klozetinin üzerine basıp kabinlerin üst kısmından adı edileni izleyerek röntgencilik yapıp cinsel tacizde bulunmak suçundan hakkın da şikâyet yapıldığını söyledi. Polis ayni gün zanlı güvenlik kameralarından tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve aleyhine dava getirildiğini bu bağlamda ileride görüşülecek olan davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 20 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 900 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.