Sıla Usar İncirli:

Bizim derdimiz devletin, kurumların ve halkın haklarının korunmasıdır. Memleketteki tüm kesimler bu protokole karşı çıkıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Fiber Optik Protokolü’nü ve hükümetin tutumunu sert bir dille eleştirerek, protokolün içindeki sakıncalı maddeleri tek tek okudu ve Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

CTP Genel Başkanı İncirli, hükümetin hiçbir tarafla istişare etmeden Fiber Optik Protokolü’nü imzaladığını ifade ederek, “Ülkenin her kesiminin itiraz ettiği bu protokol, geçen bir hafta içerisinde değerlendirilir, uzlaşıya varılır diye zaman tanıdık ama üzülerek görüyoruz ki sıfır noktasındayız” şeklinde konuştu. Fiber optik altyapısının kurulmasına kimsenin itirazı olmadığını, halkın erişilebilir, hızlı, uygun fiyatlı ve denetlenebilir bir internete ihtiyacı olduğunu belirten İncirli, söz konusu protokolün ihaleye çıkılmadan ve içerisindeki sakıncalı maddeler nedeniyle konuyu içinden çıkılmaz bir noktaya getirdiğini söyledi. İncirli, “Yapmakta olduğunuz hatanın vehametini anlamanızı istiyoruz. Siz bu hatada ısrarcısınız. Bizim derdimiz bu memleketin geleceği, Anayasa’nın, yasaların, kurumların ve yatırımcıların korunmasıdır. Ama siz memleketi telafisi olmayacak bir duruma sürüklüyorsunuz” dedi.

İncirli, hükümete seslenerek, “Bu protokolü imzalarken aklınız neredeydi? Kendinize gerçekten bir devlet miyiz diye sorun” şeklinde konuşarak, protokolle hükümetin devletin kurumlarını görmezden geldiğini, yatırımcıları ise dışladığına dikkat çekti. Sıla Usar, bütün yetkilerin tek bir yatırımcıya verilmesinin tekelleşme olduğuna işaret ederek, “Tek bir yatırımcı altyapıyı, işletmeyi, telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasını gerçekleştirecek. Bunun adı tekelleşmedir. Siz, telekomünikasyon gibi stratejik bir konuyu tekelleştiriyorsunuz” dedi. Protokolle devletin münhasır yetkilerinin devredildiğini, Telekomünikasyon Dairesi’nin devre dışı bırakıldığını ve rekabet ortamının da ortadan kaldırıldığını ifade eden İncirli, “Stratejik bir alanda devlet kendi düzenleme ve denetleme yetkisini sözleşmeyle sınırlandıramaz” diye konuştu.

Protokolde yer alan vergi ve mali muafiyet hükümlerine de dikkat çeken İncirli, yürütmenin yasamanın yetkisine müdahale ettiğini söyledi. Vergi muafiyetinin ancak yasal düzenlemeyle mümkün olabileceğini belirten İncirli, münhasır yetkilerin devriyle devletin egemenlik haklarının devredildiğini ifade etti. İncirli, komite aşamasında yapılan uyarılara rağmen hukuki görüş alınmamasının “kabul edilemez” olduğunu belirtti ve “Neden hukuki görüş almadınız? Bu soruyu yanıtlamak zorundasınız” şeklinde konuştu.

Sıla Usar İncirli, hükümetin Fiber Optik Protokolü’nü imzalarken Anayasa’ya aykırı olduğunun farkında olduğunu ve hiçbir şekilde geri adım atmayarak Meclis önüne barikatlar kurduğunu da hatırlatarak, “Korkuyorsunuz, yaptığınız şeyin yanlış olduğunu biliyorsunuz ve bundan korkuyorsunuz” dedi.

Hükümetin elinde bir silgi varmış gibi Meclis’i ve yasaları sildiğini söyleyen İncirli, “Telekomünikasyon Dairesi’ni protokolle saf dışı bırakıyorsunuz. Telekomünikasyonun stratejik bir kurum olduğunu unutmamanız gerek. Ama siz elinizde bir silgi varmış gibi Meclis’i, yasaları, devletin kendisini sildiniz; bu bir suçtur. Siz suç işliyorsunuz” dedi.

Konuşmasının devamında rekabet ortamının ortadan kaldırılarak Anayasa’nın eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine dikkat çeken CTP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’e seslenerek, “Rekabeti neden ortadan kaldırıyorsunuz?” diye sordu ve makul bir açıklama talep etti.

İncirli, protokolle Türk Telekom’a özel bir statü ve imtiyazlar tanındığına da dikkat çekerek, işletmeler arasında ciddi bir eşitsizlik yaratıldığını söyledi. Türk Telekom’a verilen vergi muafiyetlerinin de Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Sıla Usar, devletin ekonomik yaşamı düzenleme ödevi olduğunu hatırlattı. Bunu yaparken de demokratik bir yol izlenmesi gerektiğinin altını çizerek, mevcut süreçte tamamen antidemokratik bir yol izlendiğini ifade etti.

İncirli, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği ve meslek örgütlerinin açıklamalarına işaret ederek, itirazın yalnızca CTP’ye ait olmadığını vurguladı. Bu kuruluşların ortak kaygısının; ihalesiz, şeffaflıktan uzak ve rekabeti dışlayan bir sürecin ülkenin dijital geleceğini riske atması olduğunu belirten İncirli, hükümeti toplumsal uzlaşı çağrılarına kulak vermeye davet etti. Konuşmasının sonunda İncirli, protokolün geri çekilmesini ve tüm paydaşların katılımıyla, hukuka uygun, rekabetçi ve şeffaf bir ihale sürecinin başlatılmasını istedi ve aksi halde doğacak tüm sonuçların siyasi sorumluluğunun hükümete ait olacağını kaydetti.