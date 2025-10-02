(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Irak uyruklu Bootan Jameel Husseın mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Koyun mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Ekim 2025 tarihinde saat 13:45 raddelerinde İtalya'dan posta yolu ile tedarik ettiği kendi, eşi, oğlu ve kızı adına düzenlenmiş sahte İtalyan kimlik kartlarını görevli muhaceret memuruna verip işlem yaptırmaya çalışarak sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, kimliklerin PGM sahtecilik uzmanına gönderildiğini, inceleme neticesinde kimliklerin sahte olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, vize ile İtalya’ya gittiğini, oturma izni aldığını, avukat aracılığı ile kendisine ve ailesine 15.000 Euro karşılığında İtalya kimlik kartı başvurusu yapıp ülkesine geri döndüğünü, kimliklerin kargo aracılığı ile kendisine ulaştığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.