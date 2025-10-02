Dipkarpaz-Zaferburnu yolunda yarından pazara kadar; Gazimağusa İskele Anayolu’nun, Gazimağusa-İskele Kavşağı arasındaki kesiminde ise 05-10 Ekim tarihleri arasında, yol çizgi boyası işleri gerçekleştirilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yatay işaretleme yol çizgi boyası çalışmaları, belirtilen tarihlerde 02.00-06.00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, “Sürücüler can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.