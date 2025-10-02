Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinde, yeni dijital yayın stüdyosu hizmete girdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, hayata geçirilen yeni stüdyo altyapısına ilişkin açıklamalarda bulunarak, eski binada bulunan teknik teçhizatın yenilenerek, yeni yerleşkede modern bir stüdyo kurulduğunu belirtti.

Öztürkler, “Basın mensuplarımız için oluşturduğumuz bu mini stüdyo, Cumhuriyet Meclisi’nin dijitalleşme vizyonunun somut bir adımıdır.” dedi.

-İlk canlı yayın konuğu Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve yeni stüdyoda yapılan ilk canlı yayının konuğu olan Ziya Öztürkler, Burhan Canbaz’ın sorularını yanıtladı.

HD tabanlı üç kamera bulunan stüdyonun, başta BRT olmak üzere televizyon ve web TV kanallarına hiçbir teknik ekipman getirmeksizin yayın yapma imkanı sunduğunu ifade eden Öztürkler, “Yeter ki önceden basın büromuza bilgi verilsin; biz tüm teknik altyapıyı hazır hale getiriyoruz.” dedi.

Stüdyonun üç farklı açıdan yayın yapabilecek şekilde tasarlandığını belirten Öztürkler, “Ufak tefek eksikliklerimiz olabilir, ancak bunlar zamanla yerine oturacaktır. Bu adım, ileride imkanlar ölçüsünde hayata geçirebileceğimiz bir Meclis TV yapısının da temelini oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

-Özdenefe

Yeni kurulan stüdyonun ikinci konuğu olan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de yapılan çalışmanın toplumsal hafıza açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülkedeki basın-yayın kuruluşlarına Meclis çatısı altında böyle bir faaliyet alanı sunulmasının demokratik katılımı güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirten Özdenefe, teknik altyapının profesyonel düzeyde hazırlanmış olmasının, medya temsilcilerine kolaylık sağladığını ifade etti.

Özdenefe, bu tür desteklerin kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi açısından kritik rol oynadığını söyledi.