Değirmenlik Girne Dağ Yolu’nun bazı kesimlerinde yatay işaretleme yol çizgi boyası işleri yapılacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, Değirmenlik Girne Dağ Yolu’nun Erülkü kavşağı ile Acapulco kavşağı arasındaki kesiminde 2-5 Ekim, Çatalköy Tatlısu ana yolunun Acapulco kavşağı-Esentepe -Tatlısu-Geçitkale kavşağı arasındaki kısımda ise 4-8 Ekim tarihleri, 02.00-06.00 saatleri arasında yatay işaretleme yol çizgi boyası işleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.