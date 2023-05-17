Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Ledra Palace Sınır Kapısında meydana gelen Resmi Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı Adrei Prikhodko mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili olguları aktran polis memuru Ahmet Satur, zanlı Adrei Prikhodko’nun 5 Mayıs 2023 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Ledra Palace Sınır Kapısında Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak için tasarrufunda sahte olarak bulundurmuş olduğu adına ıstar olunan Macaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna dolandırmak kastı ile verip Sahte Resmi Belgeyi tedavüle sürerek, sahte davranışla çıkış işlemi için kayıt yapmaya teşebbüs ettiği sırada suç üstü tutuklandığını söyledi. Polis meselenin soruşturmasının tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır bulunabilmesi maksadı ile 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.