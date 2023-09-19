Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “resmi evrak sahteleme, sahte resmi evrağı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklanan zanlı Kevin Takura Gomwe bugün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Trafik Amirliğinde görevli bir polis memuru tarafından kontrol için durdurulan SJ 388 plakalı araç sürücüsü Kevin Takura Gomwe’nin seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı gerekçesiyle rapor edileceği için sürüş ehliyeti istendiğinde aslında sürüş ehliyeti olmamasına rağmen, sürüş ehliyetinin yanında olmadığını ve adının Adrian Marova olduğunu söyleyerek, başkasının kimliğine bürünerek trafik cezasını "Seyrüsefersiz araç kullanmak ve sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak" suçları ile ilgili düzenlettirerek sahteleyip, alarak tedavüle sürülmesini sağladığını mahkemeye aktardı. Polis ,zanlının daha sonra polise cezayı ödemek için geldiğinde söz konusu ceza üzerinde kayıtlı olan kişi olmadığının tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti. Polis memuru Özer, üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.