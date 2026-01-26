Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık F.Ü., bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Tanıkların dinlenmeye devam edildiği duruşma, 29 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada KSTÜ davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Serdal Gündüz, iddia makamının tanığı olarak dinlendi. Davayla ilgili tanık sayısı ise dörde yükseldi.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmanın 29 Ocak Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.