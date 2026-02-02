Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık F.Ü., ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, duruşmanın 5 Şubat Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.
Meselenin tahkikat memuru Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral, iddia makamının tanığı olarak dinlenmeye devam edildi.
Koral, bugün mahkemeye yeni emareler sundu ve davayla ilgili emare sayısı 25’e yükseldi.
Mahkeme, meselenin tahkikat memuru olan tanığın dinlenmesine devam etmek üzere duruşmanın 5 Şubat Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.