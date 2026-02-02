Hava hafta boyunca parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise yarından itibaren 22 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 03-09 Şubat tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca parçalı ve az bulutlu, bazı günlerde ise çok bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19–22 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgarın, periyodun ilk günü kuzey ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; salı günü ise fırtınamsı şekilde esmesi bekleniyor.