Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık F.Ü. bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. F.Ü.’nün davası itham için 22 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

-Zeki

Duruşmada ilk sözü Avukat Doğa Zeki aldı. Sanığın, ameliyat olmasından kaynaklı geçen hafta duruşmaya gelmemesiyle ilgili, “Bütün sorumluluk bendedir. Ne doktordadır ne müvekkilimdedir.” dedi.

Sanığın, sağlık durumuyla kendisine bir belge getirildiğini ifade eden Zeki, belgeden, sanığın ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve kalabalık, stresli, enfeksiyon potansiyeli yüksek ortamlara girmemesi gerektiğini anladığını kaydetti. Sanığın mahkemenin huzurunda olduğunu kaydeden Zeki, belgeyi geri çektiklerini söyledi.

Sanığın PI duruşmasının yapıldığına işaret eden Zeki, “Davayla ilgili iddianame haricinde evrak bende mevcut değil.” diyerek, dava hakkındaki emareler, evraklar ve USB’leri incelemesi gerektiğini kaydetti.

-İldeniz

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz de, evrakları teslim etmeye hazır olduklarını söyledi ve mahkemenin huzurunda dosyaları bir süreliğine sanık Avukatı Doğa Zeki’ye tebliğ etti.

-Cemaller

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller de, “Amacımız adaletsizlik değil.” diyerek, sanık avukatının evrakları inceleme hakkı olduğunu ancak ithama başlamak istediklerini belirtti.

İthama başlayıp, davayı en kısa zamanda tamamlama hedefini dile getiren Cemaller, itham için davayı 22 Haziran Pazartesi gününe erteledi.