(Kamalı Haber) - Akıncılar bölgesinde şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada gümrüksüz 16 adet araç motorunun bulunması üzerine tutuklanan zanlı Yusuf Şöförel’in ardından suçla bağlantılı Erol Semagezdi’de yakalandı. İki zanlı mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yusuf Bilgeç olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Akıncılar Lefkoşa’da Gaziler olarak bilinen bölgede anayol kenarında şüpheli olarak tespit edilen zanlı Yusuf Şöförel’in kullanımındaki JD 596 plakalı van araçta Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Birimi ekiplerince yapılan aramada, araç içerisinde toplam 16 adet muhtelif marka ve modellerdeki araçlara ait ikinci el araç motorları tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suç üstü gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 1 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, Erol Semagezdi’nin kendisini Akıncılar bölgesine gidip motorları almasını, kendisinin de askeri yasak bölge içerisinde TIR ile gelen Pakistanlı 2 şahıstan motorları aldığını söylediğini aktardı. Polis, ifade üzerine Erol Semagezdi’nin 13 Eylülde tutuklandığını, 14 eylülde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.