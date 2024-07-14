Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de Fırat Durmuş’un yurt dışında bulunan bir şahsa çalışma ön izni çıkarıp iş bulacağı yönünde beyanda bulunarak, dolandırmak kastıyla anlaştığı şahıstan sahtekarlıkla para temin etmesi meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Deniz Bulut ve Muhammet Akdağ da tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Numan mahkemede olguları aktardı.

Polis, Gönyeli Polis Karakolunda tutuklu bulunan Emre Durmuş ve Fırat Durmuş' tan yapılan soruşturma ve 11 Temmuz 2024 tarihinde temin edilen gönüllü ifadelerinde Deniz Bulut ve Muhammet Akdağ'ın da evrak sahteleme ve sahtekarlıkla para temini suçlarını işlediğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, Deniz Bulut ve Muhammet Akdağ'ın 12 Temmuz’da tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, zanlı Bulut’un gönüllü ifade verdiğini, bu ifadenin araştırılacağını, ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı.

Polis memuru, savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine Bulut ile Akdağ’ın suç ortağı konumunda olduğunu belirtti.

Polis memuru, Emre Durmuş ve Fırat Durmuş'un tutuklu olduğunu hatırlatarak, Deniz Bulut ve Muhammet Akdağ'ın da 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.