(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklanan Kansu Tosun, Hüseyin Avcı, Sefa Arkoç ve Hasan Ruso yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Uluçay olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Kansu Tosun’un 25 Aralık 2024 tarihinde Hamitköy'de iş aracı olan kazıcı-yükleyiciyle kaza yaptığını söyledi. Polis, Tosun’un o aracı kullanmak için gerekli ehliyeti olmadığını, bu nedenle Tosun, Hüseyin Avcı, Sefa Arkoç ve Hasan Ruso’nun birlikte hareket ederek, evrak sahteleme suçunu işlediklerini açıkladı. Zanlıların suçtaki rollerine de değinen polis, Arkoç’un telefonundan Avcı’yı aradığını, Avcı’nın kendi ehliyetini WhatsApp uygulaması aracılığı ile ona attığını belirtti. Polis, Hasan Ruso’nun ise Tosun ile birlikte Lefkoşa'da faaliyet gösteren "Çello Kaporta Boya" isimli iş yerine giderek sahte olduğunu bildiği bir beyanname doldurduğunu söyledi. Polis, yanlış bilgilerle doldurulan beyannamenin Mağusa'da faaliyet gösteren Dağlı Sigorta Acentesine verildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Ruso’nun 4 sabıkası olduğunu da ekledi.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için ikişer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.