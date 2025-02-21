(Kamalı Haber)- "Sahte Belge Düzenleme ve Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan Cemre Nur Doğan' bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, 2025 Yılı Ocak ayı içerisinde Alayköy'de sakinler Rahim Gaybılleye Bazimavic Zamira Hallyyekuva ve Didar Serdarov’un soyadı tespit edilemeyen Türkmenistan uyruklu Gazimağusa'da sakin İhtiyar isimli şahsa 1200 ABD Doları karşılığında KKTC Çalışma Bakanlığına ait olan resmi ön izin belgesini sahtelettikten sonra sahtelenmiş olan Ön izin belgesini Türkmenistan'da olan Gulhumar Kylycheva'ya İmo isimli internet uygulamasından göndererek, 07.02.2025 tarihinde KKTC'ye giriş yapıp, Ercan Havalimanında Muhaceret Memuruna vermesine teşvik ederek Sahte Resmi evraki Tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, Gulhumar Kylycheva'nın cezaevine gönderildiğini, diğer iki zanlının ise teminatla serbest bırakıldığını söyledi. Polis, 17.02.2025 tarihindeki mesele ile bağlantılı olarak yapılan soruşturmada Gazimağusa' da sakin Cemre Nur Doğan'ın Hatay İskenderun’da sakin abisi Şükrü Doğan’ın internet üzerinden irtibata geçtiği Türkmen şahıslara sahte çalışma ön izni belgesi hazırlaıp, gönderdiğini, karşılığında alması gereken paraları da Cemre Nur Doğan’ın aldığını söyledi. Polis, zanlının Türkmen bir şahıstan para alırken, suçüstü yakalandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 65 bin TL nakit teminat yatırmasına, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispa-ı vücut yapmasına emir verdi.