(Kamalı Haber)- Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından tutuklanan Muhammad Zeeshan, Usama Ehtesham Ahmad , Salman Khan, Muhammad Umaır, Fazali Ala ile Ali Akbar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Kamber Ozan Arslan ise suçsuz olduğu tespit edilerek, bir hafta önce serbest bırakıldı.

Polis memuru Ali Karadamar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17.11.2025 tarihinde 16:30 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü Muhaceret kabininde, KKTC'ye giriş yapmak istediği bir esnada Pakistan'da sakin Muhammad Zeeshan, Usama Ehtesham Ahmad ,Salman Khan ve Muhammad Umaır’ın görevli muhaceret memurunun kendilerine geliş amaçlarını sorması üzerine tasarruflarında buldurdukları ve adlarına sahtelenerek düzenlenmiş KKTC'ye ait ön izin başvurusu izinlerini göstermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada söz konusu belgelerin Fazali Ala tarafından kendilerine telefon üzerinden gönderdiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, Fazali Ala ve yanında mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ali Akbar’ın Ercan Havalimanında tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti. Polis, Fazali Ala ile Ali Akbar’ın Girne’de birlikte kaldıkları evde yapılan aramada sahte ön izinler ve birçok belge bulunduğunu açıkladı. Polis, mesele kapsamında tutuklanan Kamber Ozan Arslan’ın suçla bağı bulunmadığından serbest bırakıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edeceği kısmının tamamlandığını, Muhammad Zeeshan, Usama Ehtesham Ahmad , Salman Khan ve Muhammad Umaır’ın ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti. Polis, Fazali Ala’nin çalışma izinli olduğunu, Ali Akbar’ın ise beyaz kimlik sahibi olduğunu belirterek, bu iki zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Muhammad Zeeshan, Usama Ehtesham Ahmad , Salman Khan ve Muhammad Umaır’ın bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, Fazali Ala ile Ali Akbar’ın 50’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanarak, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.