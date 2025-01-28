(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Ocak 2008 tarihinde meydana gelen "Sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme" suçundan tutuklanan Emre Okay bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Çıkan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,huzurunuzda bulunan zanlı Emrah Okay’ın "Sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ocak 2008 tarihinde Lefkoşa'da iki aydır geçici olarak çalıştığı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda kalıcı sözleşme yapmak amacı ile sahte olduğunu bildiği, adına isdar olunan, TC Anadolu Üniversitesi diploma fotokopisini bahse konu tiyatronun sekreteri Ü.H’ye vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine 18 Ocak 2008 tarihinde geldiğini ve aynı tarihte bahse konu diploma fotokopisi ile ilgili TC Anadolu Üniversitesinden yapılan soruşturma neticesinde üniversitede hazırlanan diplomalara hiç uymayıp tamamen montaj yöntemiyle düzenlendiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmada zanlının Ercan Havalimanından çıkış yaptığından tespit edildiğini ve aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edildiğini ve 24 Ocak tarihinde zanlının Ercan havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada herhangi bir üniversiteden mezun olmadığını ve ibraz ettiği diplomanın da herhangi bir gerçekliği olmadığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının söz konusu suçla ilgili Türkiye’de yargılanıp, cezasını çektiğine dair bazı belgeler ve mahkeme emri ibraz ettiğini, bu belgelerle ilgili araştırma yapacaklarını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 1 kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.