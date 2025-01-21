Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve üç gün sürecek "Sağlık Turizmi Geliştirme Toplantısı", dün Girne’de başladı.

Türkiye ile KKTC arasındaki sağlık turizmi faaliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Toplantının açılışına, Türkiye’den sağlık turizmi yetki belgesi olan TÜRSAB üyesi acenteler ile Kuzey Kıbrıs’ın sağlık ve turizm alanında yetkili kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında yapılan ilk gün toplantılarına, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Kıbrıs Üreme Tıbbı Birliği Başkanı Dr. Savaş Özyiğit, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Fethi Özboğaç ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen ve Türk Hava Yolları’nı temsilen Nail Diken konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda ülkeler arası iş birliğini güçlendirecek yeni stratejiler masaya yatırıldı.

Toplantının ikinci günü olan bugün de, Kuzey Kıbrıs’ta sunulan sağlık turizmi ürün ve hizmetleri yanı sıra Türkiye’nin bu alandaki faaliyetleri ele alındı.

Bu kapsamda, TÜRSAB’ın sağlık turizmi faaliyetleri, USHAŞ’ın Türkiye’nin sağlık turizmi hizmetlerinin tanıtılması ve faaliyetlerin koordine edilmesindeki rolü, THY’nin sağlık turistlerine uygulayacağı özel indirim ve avantajlar, Kuzey Kıbrıs’ın öne çıkan turistik özellikleri, Kuzey Kıbrıs’ta üreme tıbbı alanında sunulan hizmetler, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki yenilikler yanı sıra üniversite hastanelerinin medikal turizm ürünleri konularında sunumlar yapıldı.

Bugün ayrıca, TÜRSAB acentelerinin temsilcileri ile KITSAB’a üye acenteler yanı sıra hastaneler ve klinikler arasında B2B (iş birliği) görüşmeleri de gerçekleştirilecek.

-Hastaneler, klinikler ve tesisler ziyaret edilecek…

Üç gün sürecek programın son gününde, Kuzey Kıbrıs’ın robotik hizmetlerin verileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, bu merkeze bağlı otel, üniversite hastaneleri ve özel kliniklere ziyaretler yapılacak.