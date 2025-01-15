Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nde bugün “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ele alındı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı. Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısında ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.

Toplantıya davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’nden de yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.