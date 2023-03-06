Sağlık Bakanlığı, güvenli gıda sağlanması sürecinde yasal süreci tamamlayarak  Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi  tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesini açıkladı.

 Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halka güvenli gıdanın sağlanması sürecinde dairenin kontrol alanına giren işlenmiş ürünlerin kontrolü ve denetiminin sağlanması için gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, “İlgili yasa uyarınca; İşletme Kayıt Belgesi “ olmadan gıda işi yapan tüm işletmeler  suç işlemiş sayılır ve gıda işletmecisine Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası 95’inci maddesinin (11)’inci fıkrası uyarınca asgari ücret tutarında para cezası uygulanır. Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasasının sürecinin tamamlanmasıyla birlikte  kayıt işlemlerini yapan işletmelere teşekkür ederiz  İşletme Kayıt Belgelerinin süresi dolan işletmeler, bir dilekçe ile arşive başvurup belgelerini yenilemelidirler.” denildi.

Açıklamada, “ Sağlık Bakanlığı halkımıza güvenli gıda sunulması için çalışmalarına devam etmektedir “  ifadelerine de yer verildi.

İŞLETME KODU

İŞLETME ÜNVANI

1

KK71000001

Trodos Arıcılık ve Gıda

2

KK22000008

Ank

3

KK71000002

Uğur Gıda

4

KK81000006

Mir Ticaret Ltd.

5

KK36000010

Hilal Özbilgen

6

KK22000024

Metropol Catering

7

KK36000003

Ank

8

KK36000013

İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd.

9

KK81000007

Serart Pastacılık

10

KK36000015

Mefaş Tic. Ltd. Şti.

11

KK22000009

Nemtor Ticaret Ltd.

12

KK22000015

PGC Catering Co. Ltd.

13

KK22000016

Califorian Trading Ltd

14

KK22000017

Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen)

15

KK22000032

Ada Kuru Kahvesi Ltd

16

KK71000005

Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama

17

KK36000014

Ektam Kıbrıs Ltd

18

KK22000033

Con Trading Ltd.

19

KK22000028

Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz.

20

KK81000008

Ataker Trd. and Investment Ltd.

21

KK81000009

Cyprus Brewart Industry Ltd.

22

KK22000034

Nebil Ticaret

23

KK37000011

Civisilli Gıda

24

KK36000018

Melemendi Bakery

25

KK22000013

Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd.

26

KK22000014

Onan Ltd.

27

KK22000010

Horozoğlu Ltd

28

KK22000011

KOOP SÜT

29

KK37000005

Hanife Şeherli Ev Ürünleri

30

KK36000006

Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd.

31

KK37000006

Mücahide Şeherli

32

KK22000018

Dr. Kampot Trading Ltd.

33

KK22000019

Bülent Çıraklı Sanayi Ltd

34

KK37000008

Adalıer

35

KK22000038

Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.

36

KK37000012

Zafer Taah. İnş. ve Tic. A.Ş

37

KK81000005

MidMediterranean Trading Ltd.

38

KK36000009

Mey İçki Sanayi Ltd.

39

KK22000023

Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd

40

KK36000004

Duran Özer Tic. İşl.

41

KK22000022

E & S LTD

42

KK36000008

Garga Ticaret Ltd.

43

KK37000009

Çıtır Çıtır Mehmetçik Ev Mamülleri

44

KK36000016

Tat-Al Unlu Mamülleri Tic. Ltd

45

KK36000017

Çerçi Gıda Ltd.

46

KK22000037

Metropol Unlu Mamüller ve Ekmek Fırını

47

KK22000020

Şevket Hançerli Tic. Ltd.

48

“Ücretsiz HPV aşısı herkesin hakkıdır” “Ücretsiz HPV aşısı herkesin hakkıdır”

KK22000021

Oero Trading Ltd.

49

KK22000031

Hüseyin Minnoş Fırını

50

KK81000010

Merit Royal Otel

51

KK22000012

Çaluda Gıda Sanayi Ltd.

52

KK71000003

Orcem Trd. Comp. Ltd.

53

KK81000011

Tarsan Pazarlama Ltd

54

KK81000012

Kardeşler Fırını

55

KK36000019

Kencer Sandviç

56

KK81000013

Sodexho Catering

57

KK22000039

Bymy Catering Ltd.

58

KK22000040

Hülya Uluboy

59

KK36000020

Türk Alkollü İçki ve Şarap End. LTD

60

KK36000021

Toros Unlu Mamüller Ltd.

61

KK36000007

Cortado Trading Ltd

62

KK37000007

Palüze Üzüm Mamülleri

63

KK36000011

Ozankaya Tic. Ltd.

64

KK81000001

Old John Enterprises Ltd

65

KK81000002

Shadi Enterprises Ltd.

66

KK22000001

Özerlat Ltd.

67

KK22000002

Emektar Co.

68

KK22000003

Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd.

69

KK22000004

Özmeb Trading

70

KK22000005

Helvasan Ltd.

71

KK22000006

Big Alive Healthy Food Trading

72

KK22000007

Baharyolu & Co Ltd

73

KK37000001

Arel Yiğittürk

74

KK37000002

Okta Hamur Evi

75

KK37000003

Hasan Çelebi & Co. Ltd.

76

KK36000001

Arsal Gıda Sanayi

77

KK37000004

Kaplıca Yufkaları

78

KK22000025

Sarıoğulları Şti. Ltd.

79

KK22000026

Özmerhan Trading Ltd.

80

KK22000027

Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd

81

KK36000012

Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd

82

KK22000035

Çıraklı Co Ltd.

83

KK22000036

Caramel House of Chocolate

84

KK36000002

Up Foods & Sauces

85

KK81000003

Tarsan Bakery

86

KK81000004

Mir Ticaret Ltd

87

KK37000010

Kutret Balcı

88

KK22000029

Alp Enterprises Ltd.

89

KK22000030

Barış Gürsel

90

KK71000004

Köle Ltd.