Sağlık Bakanlığı, güvenli gıda sağlanması sürecinde yasal süreci tamamlayarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesini açıkladı.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halka güvenli gıdanın sağlanması sürecinde dairenin kontrol alanına giren işlenmiş ürünlerin kontrolü ve denetiminin sağlanması için gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.
Açıklamada, “İlgili yasa uyarınca; İşletme Kayıt Belgesi “ olmadan gıda işi yapan tüm işletmeler suç işlemiş sayılır ve gıda işletmecisine Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası 95’inci maddesinin (11)’inci fıkrası uyarınca asgari ücret tutarında para cezası uygulanır. Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasasının sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt işlemlerini yapan işletmelere teşekkür ederiz İşletme Kayıt Belgelerinin süresi dolan işletmeler, bir dilekçe ile arşive başvurup belgelerini yenilemelidirler.” denildi.
Açıklamada, “ Sağlık Bakanlığı halkımıza güvenli gıda sunulması için çalışmalarına devam etmektedir “ ifadelerine de yer verildi.
|
İŞLETME KODU
|
İŞLETME ÜNVANI
|
1
|
KK71000001
|
Trodos Arıcılık ve Gıda
|
2
|
KK22000008
|
Ank
|
3
|
KK71000002
|
Uğur Gıda
|
4
|
KK81000006
|
Mir Ticaret Ltd.
|
5
|
KK36000010
|
Hilal Özbilgen
|
6
|
KK22000024
|
Metropol Catering
|
7
|
KK36000003
|
Ank
|
8
|
KK36000013
|
İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd.
|
9
|
KK81000007
|
Serart Pastacılık
|
10
|
KK36000015
|
Mefaş Tic. Ltd. Şti.
|
11
|
KK22000009
|
Nemtor Ticaret Ltd.
|
12
|
KK22000015
|
PGC Catering Co. Ltd.
|
13
|
KK22000016
|
Califorian Trading Ltd
|
14
|
KK22000017
|
Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen)
|
15
|
KK22000032
|
Ada Kuru Kahvesi Ltd
|
16
|
KK71000005
|
Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama
|
17
|
KK36000014
|
Ektam Kıbrıs Ltd
|
18
|
KK22000033
|
Con Trading Ltd.
|
19
|
KK22000028
|
Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz.
|
20
|
KK81000008
|
Ataker Trd. and Investment Ltd.
|
21
|
KK81000009
|
Cyprus Brewart Industry Ltd.
|
22
|
KK22000034
|
Nebil Ticaret
|
23
|
KK37000011
|
Civisilli Gıda
|
24
|
KK36000018
|
Melemendi Bakery
|
25
|
KK22000013
|
Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd.
|
26
|
KK22000014
|
Onan Ltd.
|
27
|
KK22000010
|
Horozoğlu Ltd
|
28
|
KK22000011
|
KOOP SÜT
|
29
|
KK37000005
|
Hanife Şeherli Ev Ürünleri
|
30
|
KK36000006
|
Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd.
|
31
|
KK37000006
|
Mücahide Şeherli
|
32
|
KK22000018
|
Dr. Kampot Trading Ltd.
|
33
|
KK22000019
|
Bülent Çıraklı Sanayi Ltd
|
34
|
KK37000008
|
Adalıer
|
35
|
KK22000038
|
Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.
|
36
|
KK37000012
|
Zafer Taah. İnş. ve Tic. A.Ş
|
37
|
KK81000005
|
MidMediterranean Trading Ltd.
|
38
|
KK36000009
|
Mey İçki Sanayi Ltd.
|
39
|
KK22000023
|
Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd
|
40
|
KK36000004
|
Duran Özer Tic. İşl.
|
41
|
KK22000022
|
E & S LTD
|
42
|
KK36000008
|
Garga Ticaret Ltd.
|
43
|
KK37000009
|
Çıtır Çıtır Mehmetçik Ev Mamülleri
|
44
|
KK36000016
|
Tat-Al Unlu Mamülleri Tic. Ltd
|
45
|
KK36000017
|
Çerçi Gıda Ltd.
|
46
|
KK22000037
|
Metropol Unlu Mamüller ve Ekmek Fırını
|
47
|
KK22000020
|
Şevket Hançerli Tic. Ltd.
|
48
|
KK22000021
|
Oero Trading Ltd.
|
49
|
KK22000031
|
Hüseyin Minnoş Fırını
|
50
|
KK81000010
|
Merit Royal Otel
|
51
|
KK22000012
|
Çaluda Gıda Sanayi Ltd.
|
52
|
KK71000003
|
Orcem Trd. Comp. Ltd.
|
53
|
KK81000011
|
Tarsan Pazarlama Ltd
|
54
|
KK81000012
|
Kardeşler Fırını
|
55
|
KK36000019
|
Kencer Sandviç
|
56
|
KK81000013
|
Sodexho Catering
|
57
|
KK22000039
|
Bymy Catering Ltd.
|
58
|
KK22000040
|
Hülya Uluboy
|
59
|
KK36000020
|
Türk Alkollü İçki ve Şarap End. LTD
|
60
|
KK36000021
|
Toros Unlu Mamüller Ltd.
|
61
|
KK36000007
|
Cortado Trading Ltd
|
62
|
KK37000007
|
Palüze Üzüm Mamülleri
|
63
|
KK36000011
|
Ozankaya Tic. Ltd.
|
64
|
KK81000001
|
Old John Enterprises Ltd
|
65
|
KK81000002
|
Shadi Enterprises Ltd.
|
66
|
KK22000001
|
Özerlat Ltd.
|
67
|
KK22000002
|
Emektar Co.
|
68
|
KK22000003
|
Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd.
|
69
|
KK22000004
|
Özmeb Trading
|
70
|
KK22000005
|
Helvasan Ltd.
|
71
|
KK22000006
|
Big Alive Healthy Food Trading
|
72
|
KK22000007
|
Baharyolu & Co Ltd
|
73
|
KK37000001
|
Arel Yiğittürk
|
74
|
KK37000002
|
Okta Hamur Evi
|
75
|
KK37000003
|
Hasan Çelebi & Co. Ltd.
|
76
|
KK36000001
|
Arsal Gıda Sanayi
|
77
|
KK37000004
|
Kaplıca Yufkaları
|
78
|
KK22000025
|
Sarıoğulları Şti. Ltd.
|
79
|
KK22000026
|
Özmerhan Trading Ltd.
|
80
|
KK22000027
|
Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd
|
81
|
KK36000012
|
Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd
|
82
|
KK22000035
|
Çıraklı Co Ltd.
|
83
|
KK22000036
|
Caramel House of Chocolate
|
84
|
KK36000002
|
Up Foods & Sauces
|
85
|
KK81000003
|
Tarsan Bakery
|
86
|
KK81000004
|
Mir Ticaret Ltd
|
87
|
KK37000010
|
Kutret Balcı
|
88
|
KK22000029
|
Alp Enterprises Ltd.
|
89
|
KK22000030
|
Barış Gürsel
|
90
|
KK71000004
|
Köle Ltd.
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