Ercan Havalimanı'nda dün görevli memura sahte pasaport ibraz eden şahıs tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’nda dün, bir şahsın (A.P. E-30) görevli memura sahte pasaport ibraz ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Metehan'da işlem yaptırmadan geçmeye çalışan şahısların aracında uyuşturucu bulundu

Metehan Kara Geçiş Kapsından 17 Mayıs'ta 23.30 sıralarında işlem yaptırmadan geçmek suçundan tutuklanan ve halen tutuklu bulunan beş kişinin Ö.C.D.(E-25), Ç.M.K.(E-25), L.T.(K-22), A.G.(K-23) ve M.S.(E-23) kullandığı araçta 0.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa'da dükkan hırsızlığı

Gazimağusa'da dün 02.00 sıralarında bir restoranın vitrin camı kırılarak içeriye girildi, söz konusu restorandan 3 cep telefonu ile 3 bin 950 TL nakit para alındı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada zanlı olarak görülen Y.M.(E-25) tutuklandı.

soruşturma devam ediyor.