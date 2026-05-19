Kamalı Haber

Bagajda Kaçak Geçiş! 5 Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı

Metehan’da Film Gibi Kaçış Girişimi

Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarından izinsiz ayrılmak ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Lara Taşkesen, Asya Gün, Mehmet Sertkaya, Ömer Can Demir ile Çetin Mustafa Kahya mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hülya Debreli mahkemede olguları aktardı.

Bagajda Saklandı, Rum Polisi Yakaladı

Polis, 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.40 sıralarında Ömer Can Demir ile Çetin Mustafa Kahya’nın, Lara Taşkesen ile Asya Gün’ü aracın arka koltuğunda gizleyerek, Mehmet Sertkaya’yı ise aracın bagajında saklayıp muhaceret işlemi yaptırmadan Metehan Sınır Kapısı üzerinden KKTC’den çıkardıklarını söyledi.

Polis, güneye geçiş yapıldıktan sonra bagajda gizlenen zanlının aracın arka koltuğuna geçmeye çalıştığı sırada Rum polisi tarafından fark edildiğini belirtti.

Araçta Uyuşturucu Bulundu

Rum polisi tarafından geri gönderilen zanlıların tutuklandığını kaydeden polis, Gönyeli Polis Karakolu’na götürülen zanlıların bulunduğu VS 292 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada sol arka koltuğun paspası altında şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını açıkladı.

Kamera Görüntüleri İncelenecek

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, muhafazasında kullanılan naylon parçanın ise parmak izi incelemesine tabi tutulacağını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler bulunduğunu, KKTC vatandaşı olmayan Lara Taşkesen, Asya Gün ve Mehmet Sertkaya’nın statülerinin araştırılacağını ve kamera görüntülerinin inceleneceğini ifade etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk

Polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.