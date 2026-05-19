Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sergi ve müzik dinletisi düzenledi.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Rektörlük Binası ana girişinde, DAÜ Müzik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencisi Yiğit Çakır gitar konseri verdi, ardından Atatürk temalı serginin açılışı yapıldı. Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve bazı DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyeleri de katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç etkinlikte yaptığı konuşmada 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin yalnızca bir kurtuluş hareketi değil, aynı zamanda özgür, bağımsız ve çağdaş bir gelecek idealinin de başlangıcı olduğunu söyledi.

19 Mayıs’ın Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, gençlere, bilimden ayrılmamaları, sorgulayıcı ve üretken olmaları, evrensel değerlere sahip çıkma ve ülkesine karşı sorumlulukla hareket etmeleri, tüm zorluklara rağmen umutlarını ve inançlarını kaybetmemeleri tavsiyelerinde bulundu.

Prof. Dr. Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitleri ve gazilere minnettar olduğunu ifade etti.

-Kaya

DAÜ ATAUM adına ise Dr. Devran Kaya, 1935'te Beşiktaş’ın girişimiyle, Fenerbahçe Stadı'nda, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı yüzlerce öğrencinin katılımıyla yapılan spor günüyle, 19 Mayıs'ın toplumsal bir etkinliğe dönüştüğünü belirtti.

Kaya, 19 Mayıs'ın, 24 Mayıs 1935’te “Atatürk Günü”, 20 Haziran 1938'de “Gençlik ve Spor Bayramı”, 1981'de de “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak ilan edildiğini anlattı. Kaya, 19 Mayıs'ın Atatürk’ün gençliğe ve spora verdiği önemi simgelediğini kaydetti.