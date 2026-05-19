Gazimağusa'da dün bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren bir kişi, olay yerine gelen polisi de darp etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, dün 19.00 sıralarında, Gazimağusa Cephe Sokak’ta, makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü içki tesiri altındaki bir kişi D.K.(E-32), olay yerine gelen polislere de küfür edip tehditte bulundu, daha sonra bir polis memuruna kafasıyla vurdu. Tutuklanan bahse konu şahıs üzerinde muşta bulundu. Söz konusu şahıs nefes örneği vermeyi reddetti.

-Ziyamet-Kumyalı yolunda ciddi darp, iki kişi tutuklandı

Ziyamet-Kumyalı ana yolunda dün iki kişi, dedikodu yaptığı gerekçesiyle 44 yaşındaki bir kişiyi ciddi şekilde darp etti.

Ziyamet-Kumyalı ana yolunda B.Ç.(E-32) ile F.D.(E-29) alkollü içki tesiri altındayken (nefes örneği vermeyi reddettiler), B.Ç.’nin kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle sopa kullanarak K.Ç.(E-44)’yi ciddi şekilde darp etti. Bahse konu şahısların bağırıp çağırmak suretiyle çevreye de rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.