Sağlık Bakanlığı, enfekte sivrisineğin, sıtma, filariasis, batı nil virüsü, yellow fever, dank ateşi gibi hastalıklara neden olduğuna dikkat çekerek, Temel Sağılık Hizmetleri Dairesi’nin (TSHD), sivrisinek mücadelesine etkin yöntemlerle devam ettiğini belirtti. Bakanlık, sivrisinek ile mücadelenin, halk ve kurumların iş birliğiyle başarılı olabildiğini de vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2007 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 25 Nisan’ın “Dünya Sıtma Günü” ilan edildiği ifade edilerek, sıtma hastalığının önlenmesi ve kontrolüyle ilgili çalışmaların devamı ve hastalıkla ilgili insanların bilgilendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

-"Sadece yurt dışı vakalar bildiriliyor"

Sıtmanın, özellikle Afrika’da yer alan 91 ülkede yoğun görülen bir enfeksiyon hastalığı olduğu belirtilen açıklamada, “Geçmişte sıtma ülkemizde de sıklıkla görülen bir hastalıkken artık sadece yurt dışı sıtma vakaları bildirilmektedir” denildi.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı Temel Sağılık Hizmetleri Dairesi’nin, enfekte sivrisinek ile bulaşabilen sıtma hastalığının yanı sıra filariasis, batı nil virüsü, yellow fever, dank ateşi gibi hastalıkları da önlemek amacıyla planlı bir şekilde sivrisinek ile mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.

Sivrisinek üremesini önlemek için havaların ısınmaya başladığı mart ayından havaların soğumaya başladığı ekim-kasım aylarının sonuna kadar kırsal alanlarda durgun suların olduğu yerlerde, dere yataklarında, kuyularda, göllerde, barajlarda ve benzeri yerlerde biyolojik ilaçlamalara devam edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca "Kamboçya balığı" olarak adlandırılan balıkların da biyolojik mücadele için durgun sulara bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler nezdindeki ara bölgede, sıtmayla mücadele kontrol programı kapsamında iki toplumun sağlık ekipleri tarafından durgun su kaynakları ve dere yatakları ilaçlamalarının düzenli olarak yapıldığı ifade edildi.

-Sivrisineklerin üreme alanları su tutabilen her yer

Saksı bitkilerinin altlıkları, süs havuzları, yağmur oluklarındaki birikintiler, yağmur suyu toplayabilecek kova, oyuncak, el arabası, evcil hayvan kapları gibi az miktarda da olsa suyu tutabilecek her şeyin sivrisineklerin üreme alanına dönüşebildiği vurgulanan açıklamada, biriken suyun üç-dört gün içinde boşaltılması veya değiştirilmesi uyarısı yapıldı.

Enfekte sivrisineğin, sıtma, filariasis, batı nil virüsü, yellow fever, dank ateşi gibi hastalıklara neden olduğu kaydedilen açıklamada, sivrisinekle mücadelenin ancak halk ve kurumların iş birliğiyle başarılı olabildiği belirtildi.