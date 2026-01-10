Sağlık Bakanlığı, grip aşılarının temin edilerek talep eden vatandaşlara sağlık merkezlerinde uygulanmaya devam ettiğini, aşılama hizmetinin planlandığı şekilde sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıkta bugün gerçekleştirilen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında mevsimsel influenza (grip) ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında grip vakalarının kış mevsiminde artış gösterdiği ve bu artışın dünya genelindeki seyirle paralel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, arıca grip hastalığının özellikle risk gruplarında ağır seyredebileceği, hastane yatışlarına ve iş gücü kayıplarına yol açabileceği vurgulandı.

-Kimlere önerilir…

Bakanlık, grip aşısının 6 ay ve üzerindeki bireylere yıllık olarak uygulanmasının önerildiğini, özellikle küçük çocuklar, 50 yaş üstü bireyler, gebeler, astım, KOAH gibi kronik hastalığı bulunanlar, 6 ay – 4 yaş arası çocuklar (özellikle 2 yaş altı), kardiyovasküler hastalıklar (hipertansiyon tek başına hariç), böbrek ve karaciğer hastalıkları, kan hastalıkları (orak hücreli anemi dâhil), endokrin hastalıklar (diyabet gibi), metabolik hastalıklar, nörolojik ve nörogelişimsel hastalıklar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kanser hastaları, uzun süreli steroid kullananlar, HIV vb., 19 yaş altı olup uzun süreli aspirin tedavisi alanlar, morbid obez (VKİ >40) ve sağlık çalışanlarının, risk grubundaki kişilere sağlık hizmeti verenler ve aynı evde yaşayanların aşı yaptırmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

-Uyarı ve önlemler…

Açıklamada ayrıca, üst solunum yolu şikâyeti olan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmaları, risk grubundaki vatandaşların (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) enfeksiyon durumunda test yaptırarak en kısa sürede tedaviye başlamaları ve kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.