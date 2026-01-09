Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, geri çağrılan Nestle SMA bebek ve devam mamalarına ülkede rastlanmadığını; şüpheli lot numaralarının yer aldığı genişletilmiş listede bulunan ürünlerin ise tedbir amaçlı toplatıldığını açıkladı.

Daire tarafından yapılan açıklamada, Nestle tarafından toksin içerme olasılığı bulunan SMA bebek ve devam mamalarıyla ilgili ürün lot numaralarının yayımladığı belirtildi.

Listenin yayımlanmasıyla denetim ve kontrollerin başlatıldığı, perakende satış noktalarında ve tedarikçi firmada, duyurulan lotlara ait ürünlere rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Ancak üretici firmanın, olası risk ihtimalini dikkate alarak şüpheli lot numaralarının yer aldığı listeyi genişletmesi üzerine, yayımlanan ikinci güncel listede yer alan bazı ürünler yapmış olduğumuz denetimler sonucunda ülkemizde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda piyasada yeniden yapılan kontrollerde raflarda tek tük de olsa tespit edilen bu lotlara ait ürünler söz konusu ürünler derhal toplatılmıştır." denildi.

Açıklamada, ayrıca ana tedarikçi firmada bulunan ve genişletilmiş listede yer alan ürünlerin satışının durdurulduğu da ifade edildi.

Dairenin ana üretici firmanın kamuoyuna yaptığı açıklamalar doğrultusunda süreci yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, "Dairemiz güncel bilgileri kamuoyuyla düzenli olarak paylaşmaya devam edecektir" ifadeleri de kullanıldı.