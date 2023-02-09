KKTC’ye dönmek isteyenler dikkat! KKTC’ye dönmek isteyenler dikkat!

KKTC'de ikamet etmekteyken deprem bölgesinde olup da kendisinden haber alınamayan vatandaşlarımızın bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla birinci derece yakınları tarafından merkezimizin 05391190726 nolu telefonu arayarak bilgi verilmesi rica olunur.