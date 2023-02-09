KKTC'de ikamet etmekteyken deprem bölgesinde olup da kendisinden haber alınamayan vatandaşlarımızın bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla birinci derece yakınları tarafından merkezimizin 05391190726 nolu telefonu arayarak bilgi verilmesi rica olunur.
Sağlık Bakanlığı Açıklama
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
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