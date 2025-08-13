Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İskele Mimoza Inner Wheel Derneği arasında dezavantajlı üniversite öğrencilerine ve toplumdaki ihtiyaç sahibi bireylere destek sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörlük Binası’nda yer alan imza töreninde protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Başkanı Gülsün Korun ve Inner Wheel Derneği Kurucu Başkanı Nesligül Onurel imza koydu.

Protokole şahit olarak ise, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkıye Kuter imza attı.

Protokol kapsamında, ekonomik sıkıntılar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, eğitimlerini ve yaşamlarını sürdürmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine, DAÜ kampüsü içerisinde hayata geçirilecek Mimoza Bazaar (İkinci El Satış Yeri) aracılığıyla yarı zamanlı çalışma imkânı sunulacak. Buradan elde edilecek gelir ile hem dezavantajlı öğrenciler hem de toplumdaki diğer ihtiyaç sahibi bireyler ve sokak hayvanları desteklenecek.

Protokole göre, DAÜ, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği’ne satış yeri olarak kullanılacak mekânı tahsis edecek ve bu iş birliğini öğrenci portalı, resmi web sitesi ve fiziki alanlar aracılığıyla duyuracak. Dernek ise satışa sunulacak ürünleri sağlayacak, ihtiyaç duyulan çalışan sayısını ve çalışma alanlarını DAÜ’ye iletecek.

Başvurular, DAÜ öğrenci portalında yer alacak özel link ve online başvuru formu üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları, DAÜ Rektörlüğü tarafından dernek yetkililerine iletilecek. Ayrıca protokol kapsamında, Dernek üyelerine hizmet içi eğitim seminerleri ile Sürekli Eğitim Merkezi’nde indirimli yabancı dil dersleri sunulacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında, DAÜ’nün, toplumun bir üniversitesi olarak yalnızca eğitim vermekle kalmayıp, toplumla ilişkilerini geliştirmek ve topluma olan katkılarını artırmak için her türlü çaba ve girişimi desteklediğini kaydetti.

Kılıç, iş birliğinin hem topluma hizmet, hem de öğrencilerin projede yer alması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Başkanı Gülsün Korun da, toplumu, eğitimi ve gençleri birleştiren projede DAÜ’nün kendilerine destek vermesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkıye Kuter de, “Bu proje benim hayalimdi. Projenin topluma katkı sağlayacağına inancım tamdır” diyerek, projenin, KKTC’de bir ilk olduğuna dikkat çekti.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da, projenin, öğrenciler için faydalı olacağına inanç belirtti.

Inner Wheel Derneği Kurucu Başkanı Nesligül Onurel ise, projenin fikir öncüsü olan Prof. Dr. Sıtkıye Kuter’e teşekkür etti.