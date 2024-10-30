Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki 6 bebeğin dün itibarıyla ağızdan beslenmeye başladığını açıkladı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bebeklere ilişkin bugün sabah değerlendirmelerinin ardından yapılan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, bu gelişmenin tedavi süreçlerinde önemli bir adımı teşkil ettiği ve bebeklerin sağlık durumunun iyi yönde gelişmeye devam ettiği duyuruldu.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bebeklerin mamalarına etil alkol karıştırılması sonucunda bir bebeğin hayatını kaybettiği, diğer 6 bebeğin ise tedavi altına alındığı olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Tedavi görmekte olan 6 bebeğin sağlık durumu stabildir ve olumlu yönde seyretmektedir.” ifadeleri kullanıldı.