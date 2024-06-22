Safaköy’de “ev açma ve hırsızlık” meseleleriyle ilgili aranan kişi, yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı

Safaköy’de ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmada 18 Haziran’da üç ayrı apartman dairesinde ele geçirilen kanunsuz ve gümrüksüz elektronik eşya ve gıda ürünleri meselesiyle alakalı aranan L.X.(E-35), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu şahsın üzerinde ve tasarrufunda bulunan araçta yapılan aramada, kanunsuz ve gümrüksüz toplam 19 adet cep telefonu, bir adet dizüstü bilgisayar ile 22 bin 35 TL ve 815 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

- Dipkarpaz'da “izinsiz” alkolü içki bulunduran işletmeciye yasal işlem

Dipkarpaz'da faaliyet gösteren bir işletmede dün polis tarafından yapılan kontrolde, yetkili makamdan izinsiz muhtelif markalarda 95 şişe alkollü içki tasarruf edip, satışa arz ettiği tespit edildi.

Söz konusu iş yeri işletmecisi Y.Ö. (E-52) hakkında yasal işlem başlatıldı.

- İzinsiz ikamet eden kişiye tutuklama

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.